Катастрофическая ситуация с COVID-19 в харьковской больнице. Фото: suspilne.media

https://racurs.ua/n145024-takoy-bedy-ya-esche-ne-videl-vrach-rasskazal-o-katastrofe-s-covid-19-v-harkove.html

Ракурс

Заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 в Харьковской области бьет общеукраинские рекорды. Из-за наплыва пациентов реанимация Харьковской областной инфекционной больницы заполнена тяжелобольными.

В больнице также перегружена кислородная система, она может выйти из строя с наступлением холодов. Об этом в Фейсбук написал анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов.

По его словам, хотя на улице еще тепло, кислородные бочки и магистрали покрыты льдом.

Первые морозы могут привести к замерзанию магистралей и прекращению подачи кислорода. Господь позаботился о нас теплым октябрем, но мы этим не воспользовались, — пишет Владимир Корсунов.

Также медик отметил, что в больнице сейчас более чем 300 больных. В реанимации 12 человек, а за ее пределами 15 больных на ИВЛ.

За свой век в медицине (с 1984 года) и работу в реанимации с 1991 года такой беды я еще не видел, — констатировал медик.

К слову, за прошедшие сутки в Харьковской области коронавирус подтвердили у 741 человека. Всего в области инфицировалось 25 тыс. 186 человек. Регион на втором месте по количеству случаев COVID-19 в стране.

«Ракурс» писал, что в Харькове и Киеве поднимается COVID-паника. Именно эти два региона сейчас возглавляют ежедневные сводки медиков.

В городских больницах Харькова все меньше мест для COVID-больных. В медучреждениях находится 811 пациентов с пневмонией, причем у 667 подтвержден коронавирус. Медучреждения заполнены, кровати со складов доставляют в холлы и коридоры.