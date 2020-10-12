Шпиталі у Палаці спорту скасовуються — Кличко розповів, де розмістять хворих на коронавірус

Коронавірус у Києві. Фото: Pixabay

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Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що хворих на коронавірус будуть розміщувати у спеціалізованих закладах, де є кваліфікований медичний персонал.

Пропозиції щодо розміщення інфікованих в імпровізованих шпиталях у Палаці спорту міський голова назвав «нелогічними». Про це він повідомив під час брифінгу сьогодні, 12 жовтня.

За словами міського голови столиці, для збільшення кількості ліжок будуть користуватися послугами медзакладів, які підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я та закладах Національної академії медичних наук.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські лікарні переповнені пацієнтами, які заразилися коронавірусною інфекцією COVID-19.

Найбільш напружена ситуація із заповненням лікарень хворими на коронавірус у Донецькій, Одеській, Харківській, Сумській областях та в Києві. У цих регіонах реєструють велику кількість нових випадків зараження коронавірусом.