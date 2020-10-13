Оккупанты обстреляли из гранатометов защитников Зайцево и Веселого

https://racurs.ua/n145081-okkupanty-obstrelyali-iz-granatometov-zaschitnikov-zaycevo-i-veselogo.html

Ракурс

Российские оккупационные войска 13 октября дважды открывали огонь по позициям Объединенных сил близ населенных пунктов Зайцево и Веселое.

Об этом во время брифинга во вторник сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник.

По состоянию на 12.00 российско-оккупационные войска нарушили режим тишины дважды. После полуночи на луганском направлении противник сделал три выстрела из ручного противотанкового гранатомета в районе Зайцевого, а в 10.10, со стороны села Веселое, зафиксировано применение оккупантами автоматического гранатомета, — сообщил спикер.

По словам Мотузяника, боевых потерь в результате этих обстрелов нет. Украинские военные огонь не раскрывали.

Также, по информации Главного управления разведки Минобороны, бездействие оккупационной администрации России привело к быстрому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории Луганщины. Поэтому, с целью недопущения распространения болезни, штаб ООС решил временно прекратить пропуск через КПВВ «Станица Луганская» с 15 октября по 31 октября.

Напомним, что перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля. На 20-й минуте перемирия боевики открыли огонь по украинским позициям. Пророссийские наемники неоднократно прибегали к провокациям и вели неприцельные обстрелы по позициям украинских военных.