Местные выборы. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/n145079-mestnye-vybory-kak-mojno-progolosovat-izbiratelyam-s-simptomami-prostudy.html

Ракурс

На местных выборах в Украине смогут проголосовать избиратели с симптомами простуды. В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) объяснили, что такие избиратели смогут исполнить свой долг на участке в отдельной кабинке.

Но у них должна быть с собой маска и своя ручка. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

В то же время избиратели, которые из-за COVID-19 находятся на самоизоляции, смогут проголосовать на дому.

Для этого нужно написать заявление, добавить медицинскую справку и прислать или передать ее в комиссию по месту голосования. Конечная дата подачи заявок — 23 октября, 20.00.

В ЦИК также добавили, что такой же порядок действий предусмотрен для граждан, находящихся на самоизоляции из-за положительного теста на коронавирус у члена семьи.

Те больные, которые находятся в больнице, проголосуют в учреждении здравоохранения, — констатировали в ЦИК.

Напомним, что в «Слуге народа» стремятся принять закон о соцопросе до 25 октября — проведения местных выборов в Украине. В законопроекте говорится о том, что перечень вопросов для опроса и территорию опроса для ЦИК предоставит правительство. Избирательная кампания в Украине стартовала 5 сентября.