Николай Злочевский, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n145080-zakrytie-dela-protiv-eks-ministra-zlochevskogo-objalovala-sap.html

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала постановление Печерского райсуда Киева, которое обязывает закрыть дело в отношении бывшего министра экологии Николая Злочевского.

Соответствующее постановление САП обжаловала сегодня, 13 октября, в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также в САП сообщили, что в ближайшее время также ожидается представление обращения в Высший совет правосудия с жалобой на совершение дисциплинарного проступка следственным судьей Печерского райсуда в связи с принятием решения о закрытии дела в отношении Злочевского.

В САП отмечают, что не знали о принятии следственным судьей Печерского райсуда 1 октября решение, обязывающее прокуратуру закрыть дело в отношении Злочевского. В ведомстве утверждают, что узнали об этом решении лишь 12 октября в результате мониторинга Единого государственного реестра судебных решений.

Отмечается, что уполномоченного прокурора не вызывали на это судебное заседание.

Следственный судья Печерского районного суда города Киева вышла за рамки своих дискреционных полномочий и фактически приняла на себя полномочия Генерального прокурора, — отмечают в ведомстве.

Также в САП подчеркивают, что, согласно законодательству, это дело могли рассматривать только судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), поскольку досудебное расследование вели детективы НАБУ.

Министром экологии Злочевский был в период с 2010 по 2012 годы.

12 октября стало известно, что Печерский райсуд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката и отменить постановление детектива НАБУ о восстановлении уголовного производства в отношении Злочевского, а также обязать процессуального руководителя закрыть дело.

Напомним, 1 июля Злочевскому сообщили о подозрении в организации дачи взятки в размере 5 млн долл. США.