Микола Злочевський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n145080-zakryttya-spravy-proty-eks-ministra-zlochevskogo-oskarjyla-sap.html

Ракурс

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила постанову Печерського райсуду Києва, яка зобов’язує закрити справу щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Відповідну постанову САП оскаржила сьогодні, 13 жовтня, до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Також у САП повідомили, що найближчим часом також очікується подання звернення до Вищої ради правосуддя зі скаргою на вчинення дисциплінарного проступку слідчим суддею Печерського райсуду у зв’язку з ухваленням рішення про закриття справи щодо Злочевського.

У САП зазначають, що не знали про ухвалення слідчим суддею Печерського райсуду 1 жовтня рішення, яке зобов’язує прокуратуру закрити справу щодо Злочевського. У відомстві стверджують, що дізналися про це рішення лише 12 жовтня в результаті моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень.

Зазначається, що уповноваженого прокурора не викликали на це судове засідання.

Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва вийшла за межі своїх дискреційних повноважень та фактично перейняла на себе повноваження Генерального прокурора, — зазначають у відомстві.

Також у САП наголошують, що, згідно із законодавством, цю справу могли розглядати лише судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС), оскільки досудове розслідування вели детективи НАБУ.

Міністром екології Злочевський був у період з 2010 по 2012 роки.

12 жовтня стало відомо, що Печерський райсуд зобов’язав генпрокурора Ірину Венедіктову розглянути клопотання адвоката і скасувати постанову детектива НАБУ про поновлення кримінального провадження стосовно Злочевського, а також зобов’язати процесуального керівника закрити справу.

Нагадаємо, 1 липня Злочевському повідомили про підозру в організації надання хабара в розмірі 5 млн дол. США.