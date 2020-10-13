Місцеві вибори. Фото: prm.ua

https://racurs.ua/ua/n145079-miscevi-vybory-yak-mojna-progolosuvaty-vyborcyam-iz-symptomamy-zastudy.html

Ракурс

На місцевих виборах в Україні зможуть проголосувати виборці із симптомами застуди. У Центральній виборчій комісії (ЦВК) пояснили, що такі виборці зможуть свій обов’язок на дільниці в окремій кабінці.

Але вони мусять мати маску та власну ручку. Про це повідомили у прес-службі ЦВК.

Водночас виборці, які через COVID-19 перебувають на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома.

Для цього потрібно написати заяву, додати медичну довідку та надіслати чи передати її до дільничної комісії за місцем голосування. Кінцева дата подачі заяв — 23 жовтня о 20.00.

У ЦВК також додали, що такий самий порядок дій передбачений для громадян, які є на самоізоляції чи позитивним тестом на коронавірус в члена родини.

Ті хворі, які перебувають у лікарні, проголосують у закладі охорони здоров’я, — констатували в ЦВК.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що «Слуга народу» прагне ухвалити закон про соцопитування до 25 жовтня — проведення місцевих виборів в Україні. У законопроекті йдеться про те, що перелік запитань для опитування і територію опитування для ЦВК має надавати уряд. Виборча кампанія в Україні стартувала 5 вересня.