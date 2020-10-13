Окупанти гатили з гранатометів по захисниках Зайцевого та Веселого — новини Донбасу

https://racurs.ua/ua/n145081-okupanty-gatyly-z-granatometiv-po-zahysnykah-zaycevogo-ta-veselogo.html

Ракурс

Російські окупаційні війська від початку доби 13 жовтня двічі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Зайцеве та Веселе.

Про це під час брифінгу у вівторок повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Станом на 12.00 російсько-окупаційні війська порушили режим тиші двічі. Після опівночі на Луганському напрямку противник зробив три постріли із ручного протитанкового гранатомета в районі Зайцевого, а о 10.10, зі сторони села Веселе, зафіксовано застосування окупантами автоматичного гранатомету, — повідомив речник.

За словами Мотузяника, бойових втрат внаслідок цих обстрілів немає. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Також, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони, бездіяльність окупаційної адміністрації Росії призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини. Тому, з метою недопущення поширення хвороби, штаб ООС вирішив тимчасово припинити пропуск через КПВВ «Станиця Луганська» з 15 жовтня до 31 жовтня.

Нагадаємо, що перемир’я на Донбасі офіційно набрало чинності вночі 27 липня. На 20-тій хвилині перемир’я бойовики відкрили вогонь по українських позиціях. Проросійські найманці неодноразово вдавалися до провокацій та вели неприцільні обстріли по позиціях українських військових.