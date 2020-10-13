Київ рятує людей від COVID-19 самотужки — Кличко накинувся на уряд, фото — КМДА

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Спалах COVID-19 у Києві столиця ліквідовує власними силами і марно очікує від уряду використання ліжкового фонду відомств та академічних лікарень.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив 13 жовтня під час онлайн прес-конференції.

Робимо в столиці все самотужки. Відомчі заклади, які мають 11,5 тис. ліжок і кваліфікований персонал, не приймають коронавірусних хворих. Це дивна поведінка влади, яка тим часом розповідає про розгортання госпіталів, в тому числі у Палаці спорту. Думаю, що краще лікуватися у спеціальних закладах, а не в тимчасових і нашвидкоруч розгорнутих, — заявив Кличко.

Він припустив, що за існуючої динаміки поширення коронавірусу ліжок в Києві може не вистачати, а також повідомив про дефіцит медперсоналу.

Мер назвав таку позицію центральної влади «не державницькою і дивною».

У Києві для лікування хворих на коронавірус розгорнули майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях. Також він показав відео перевірки підготовки міської лікарні № 18 до прийому хворих на COVID-19.

За словами Кличка, один із поверхів цього медзакладу сьогодні обладнують під відділення для прийому хворих на коронавірус. Там розгорнули інфекційне відділення на 100 ліжок, а також 60 ліжок для пацієнтів із підозрою на COVID-19.