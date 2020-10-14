Марш УПА начался в Киеве. Фото: Конгресс украинских националистов в Фейсбук

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Марш УПА по случаю Дня защитника Украины проходит в Киеве.

Шествие также приурочено 78-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню казачества. Организаторами мероприятия выступают «Национальный корпус», «Свобода» и «Правый сектор», а также ряд ветеранских и патриотических организаций. Об этом говорится на странице организаторов в Facebook.

Марш начался в 14.00 с митинга в парке Шевченко и пройдет по центральным улицам Киева — через бульвар Шевченко, Крещатик, Майдан Независимости, аллею Героев Небесной Сотни. Он завершится на улице Банковой, где участники марша объявят требования к властям.

Активисты будут требовать предоставления права украинским военнослужащим на Донбассе открывать огонь в ответ на обстрелы боевиков.

Напомним, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. В Киеве почтили погибших в боях за независимость Украины — президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.