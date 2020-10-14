Санкции из-за отравления Навального договорились ввести страны ЕС. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n145118-sankcii-iz-za-otravleniya-navalnogo-soglasovali-v-evrosouze.html

Ракурс

Санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального согласовали в Европейском Союзе.

Послы стран ЕС пришли к согласию относительно санкций, их введут против шести физических лиц и одной компании. Об этом 14 октября сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

Отмечается, что решение по санкциям 15 октября опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.

Как известно, Алексея Навального пытались убить ядом «Новичок». Об этом заявили сразу несколько независимых лабораторий. Российский политик уже полностью очнулся и вспомнил все события перед отравлением.

Напомним, из-за отравления Навального группа американских сенаторов уже внесла законопроект о санкциях против РФ в Конгресс. Политики предложили ввести санкции против представителей российских властей, которые причастны к грубому нарушению международного права. Кроме того, санкции против России по этому же поводу могут ввести Великобритания и Нидерланды.

В Москве после таких новостей заявили, что готовы ввести зеркальные санкции против стран Европы. В МИД РФ заявляют, что якобы отсутствуют доказательства того, что Навального отравили.