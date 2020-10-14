Санкції через отруєння Навального домовилися ввести країни ЄС. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/ua/n145118-sankciyi-cherez-otruiennya-navalnogo-pogodyly-v-ievrosouzi.html

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Санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального погодили в Європейському Союзі.

Посли країн ЄС дійшли згоди щодо санкцій, їх введуть проти шести фізичних осіб та однієї компанії. Про це 14 жовтня повідомив журналіст «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк на власній сторінці у Twitter.

Зазначається, що рішення щодо санкцій 15 жовтня опублікують в Офіційному журналі Євросоюзу.

Як відомо, Олексія Навального намагалися вбити отрутою «Новичок». Про це заявили відразу кілька незалежних лабораторій. Російський політик вже повністю опритомнів і згадав усі події перед отруєнням.

Нагадаємо, через отруєння Навального група американських сенаторів вже внесла законопроект про санкції проти РФ в Конгрес. Політики запропонували ввести санкції проти представників російської влади, які причетні до грубого порушення міжнародного права. Крім того, санкції проти Росії з цього ж приводу можуть ввести Велика Британія та Нідерланди.

У Москві після таких новин заявили, що готові запровадити дзеркальні санкції проти країн Європи. У МЗС РФ заявляють, що начебто відсутні докази того, що Навального отруїли.