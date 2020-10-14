Олександр Пономарів. Фото: hromadske

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Помер Олександр Пономарів — доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковець, який присвятив своє життя розвиткові та захисту української мови, помер вранці 14 жовтня у віці 84 років. Раніше він хворів, мав перелом хребця. Про це повідомляє «BBC Україна» із посиланням на дружину науковця.

У КНУ Пономарів викладав понад 40 років, більшість часу він приділив навчанню журналістів на факультеті журналістики, який згодом перетворився на Інститут журналістики.

Науковець був заступником голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Також Пономарів входив до Правописної комісії, яка виправляла зрусифіковану українську мову.

Уся Україна україномовна, тільки в одних регіонах її менше придушували в імперській Росії та в Радянському Союзі, а в інших більше. Значна частина нашої території зросійщена, але там живуть українці: дві третини російськомовного населення — то зросійщені українці, — заявляв Пономарів й стверджував, що існує штучний поділ України на україномовну і російськомовну.

Пономарів за своє життя написав понад 250 наукових, науково-популярних та науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови. Він також регулярно вів блоги на «BBC Україна», де роз’яснював правила слововживання.

Нагадаємо, 19 серпня на 102-у році життя помер багаторічний президент Національної академії наук України Борис Патон.