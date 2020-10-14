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Олександр Пономарів. Фото: hromadske

Помер видатний філолог Олександр Пономарів (ФОТО, ВІДЕО)

14 жов 2020, 13:06
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Помер Олександр Пономарів — доктор філологічних наук, професор кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковець, який присвятив своє життя розвиткові та захисту української мови, помер вранці 14 жовтня у віці 84 років. Раніше він хворів, мав перелом хребця. Про це повідомляє «BBC Україна» із посиланням на дружину науковця.

У КНУ Пономарів викладав понад 40 років, більшість часу він приділив навчанню журналістів на факультеті журналістики, який згодом перетворився на Інститут журналістики.

Олександр Пономарів. Фото: «BBC Україна»

Науковець був заступником голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Також Пономарів входив до Правописної комісії, яка виправляла зрусифіковану українську мову.

Уся Україна україномовна, тільки в одних регіонах її менше придушували в імперській Росії та в Радянському Союзі, а в інших більше. Значна частина нашої території зросійщена, але там живуть українці: дві третини російськомовного населення — то зросійщені українці, — заявляв Пономарів й стверджував, що існує штучний поділ України на україномовну і російськомовну.

Олександр Пономарів. Фото: «BBC Україна»

Пономарів за своє життя написав понад 250 наукових, науково-популярних та науково-публіцистичних праць з історії, стилістики та культури української мови. Він також регулярно вів блоги на «BBC Україна», де роз’яснював правила слововживання.


Нагадаємо, 19 серпня на 102-у році життя помер багаторічний президент Національної академії наук України Борис Патон.


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