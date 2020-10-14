Сніг у Карпатах. Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook

https://racurs.ua/ua/n145116-ukrayinski-karpaty-zasypalo-snigom-foto.html

Ракурс

Погода в українських Карпатах на Покрову погіршилася — фіксуються складні погодні умови.

Температура повітря у горах опустилася нижче нуля. Крім того, випав сніг. Про це 14 жовтня повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

За інформацією рятувальників, сьогодні вранці на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а через негоду видимість була обмежена до 50 м. Вітер фіксувався західний 19−20 м/с. Стовпчики термометрів показували 4° морозу.

На опублікованій світлині видно, що гори засипало снігом.

Нагадаємо, перший сніг в український Карпатах у 2020 році випав 27 вересня. У ті дні через Карпати пройшов активний циклон і окрім снігу на Чорногірському хребті фіксувалися сильні дощі.