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Сніг на півдні Австралії випав вперше за понад 50 років — фото і відео очевидців — новини світу

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії (ФОТО, ВІДЕО)

28 вер 2020, 11:41
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Мешканців австралійських штатів Вікторія та Новий Південний Уельс засипало снігом — південний схід Австралії накрив антарктичний циклон, який приніс найрясніші снігопади за понад півстоліття.

Зокрема, на вихідних сніг почав засипати міста Балларат, Арарат, Лісмор, повідомляє ABC Ballarat.

Ми змогли по-справжньому відчути сніг, — зазначив місцевий мешканець Метт Гусвейт.

Це було неймовірно. Температура повітря різко знизилася. Спочатку пішов мокрий сніг, який потім перетворився на масивні снігові пластівці, — розповідають австралійці.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії


Температура на південному сході Австралії на вихідних різко впала, до регіону прийшли сильний дощ, вітри та сніг. У Мельбурні температура знизилася до 12 °C у п’ятницю — це був найхолодніший вересневий день за останні 20 років.


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