Снег на юге Австралии выпал впервые за 50 лет — фото и видео очевидцев — новости мира

Снег впервые за 50 лет засыпал юг Австралии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n144404-sneg-vpervye-za-50-let-zasypal-ug-avstralii-foto-video.htmlРакурс
Жителей австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс засыпало снегом — на юго-восток Австралии обрушился антарктический циклон, который впервые за 50 лет принес обильные снегопады.
В частности, на выходных снег начал засыпать города Балларат, Арарат, Лисмор, сообщает ABC Ballarat.
Мы смогли по-настоящему почувствовать снег, — отметил местный житель Мэтт Гусвейт.
Это было невероятно. Температура воздуха резко снизилась. Сначала пошел мокрый снег, который потом превратился в массивные снежные хлопья, — рассказывают австралийцы.
Температура на юго-востоке Австралии на выходных резко упала, в регион пришли сильный дождь, ветер и снег. В Мельбурне температура снизилась до 12 °C в пятницу — это был самый холодный сентябрьский день за последние 20 лет.