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Снег на юге Австралии выпал впервые за 50 лет — фото и видео очевидцев — новости мира

Снег впервые за 50 лет засыпал юг Австралии (ФОТО, ВИДЕО)

28 сен 2020, 11:41
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Жителей австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс засыпало снегом — на юго-восток Австралии обрушился антарктический циклон, который впервые за 50 лет принес обильные снегопады.

В частности, на выходных снег начал засыпать города Балларат, Арарат, Лисмор, сообщает ABC Ballarat.

Мы смогли по-настоящему почувствовать снег, — отметил местный житель Мэтт Гусвейт.

Это было невероятно. Температура воздуха резко снизилась. Сначала пошел мокрый снег, который потом превратился в массивные снежные хлопья, — рассказывают австралийцы.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії / ABC.

Сніг вперше за понад 50 років засипав південь Австралії


Температура на юго-востоке Австралии на выходных резко упала, в регион пришли сильный дождь, ветер и снег. В Мельбурне температура снизилась до 12 °C в пятницу — это был самый холодный сентябрьский день за последние 20 лет.


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