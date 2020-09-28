Снег на юге Австралии выпал впервые за 50 лет — фото и видео очевидцев — новости мира

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Ракурс

Жителей австралийских штатов Виктория и Новый Южный Уэльс засыпало снегом — на юго-восток Австралии обрушился антарктический циклон, который впервые за 50 лет принес обильные снегопады.

В частности, на выходных снег начал засыпать города Балларат, Арарат, Лисмор, сообщает ABC Ballarat.

Мы смогли по-настоящему почувствовать снег, — отметил местный житель Мэтт Гусвейт. Это было невероятно. Температура воздуха резко снизилась. Сначала пошел мокрый снег, который потом превратился в массивные снежные хлопья, — рассказывают австралийцы.

Температура на юго-востоке Австралии на выходных резко упала, в регион пришли сильный дождь, ветер и снег. В Мельбурне температура снизилась до 12 °C в пятницу — это был самый холодный сентябрьский день за последние 20 лет.