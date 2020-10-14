Коронавірус у Києві. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

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Епідемія коронавірусу в Києві триває, щодоби фіксуються сотні нових випадків зараження.

За 13 жовтня на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 422 осіб. З початку епідемії в Києві інфікувалися 28 тис. 512 мешканців столиці. Помер вчора 21 хворий, а з початку епідемії пішли з життя 518 киян. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

Коронавірус підхопили 236 жінок віком від 18 до 89 років та 153 чоловіка віком від 18 до 92 рокiв. Також серед хворих 14 дівчаток від 16 днів до 17 років та 19 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. До лікарень госпіталізували 78 пацієнтів, а інші лікуються самостійно.

Найбільше випадків COVID-19 виявили в Деснянському, Оболонському та Дарницькому районах — 91, 61 та 59 випадків відповідно.

Одужали за минулу добу 268 осіб, а усього коронавірус подолали 10 тис. 299 мешканців Києва.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за 13 жовтня виявили у 5 тис. 590 осіб, а від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19 померли 107 осіб. Загалом в Україні вже фіксувалося 276 тис. 177 осіб випадків коронавірусу.