5 тис. 590 випадків COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n145111-5-tys-590-vypadkiv-covid-19-vyyavyly-v-ukrayini-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 5 тис. 590 осіб.
Минулої доби від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19 померли 107 осіб. Загалом коронавірус із початку пандемії забрав 5 тис. 229 життів. Медики за 13 жовтня фіксували 6 тис. 193 підозр на зараження. Про це 14 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
За останню добу видужати змогли 2 тис. 137 хворих, а загальна кількість тих, хто поборов коронавірус становить 118 тис. 699 осіб. Загалом із початку пандемії захворіли 276 тис. 177 осіб, а наразі хворіють 152 тис. 249 осіб.
Найбільше випадків коронавірусу 13 жовтня фіксували у таких регіонах:
- Харківська область — 637 нових випадків;
- Київ — 422 випадки;
- Львівська область — 345 нових інфікованих;
- Дніпропетровська область — 342 хворих;
- Одеська область — 302 нових заражених.
За 13 жовтня найменше випадків COVID-хвороби виявили у Кіровоградській області — 41.
Нагадаємо, станом на 13 жовтня в українських лікарнях перебувала 21 тис. хворих на коронавірус або тих, у яких є підозра на хворобу. Найбільше завантажені COVID-лікарні в Одеській, Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.