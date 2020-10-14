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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

5 тис. 590 випадків COVID-19 виявили в Україні за добу (ІНФОГРАФІКА)

14 жов 2020, 09:42
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Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 5 тис. 590 осіб.

Минулої доби від наслідків коронавірусної хвороби COVID-19 померли 107 осіб. Загалом коронавірус із початку пандемії забрав 5 тис. 229 життів. Медики за 13 жовтня фіксували 6 тис. 193 підозр на зараження. Про це 14 жовтня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу видужати змогли 2 тис. 137 хворих, а загальна кількість тих, хто поборов коронавірус становить 118 тис. 699 осіб. Загалом із початку пандемії захворіли 276 тис. 177 осіб, а наразі хворіють 152 тис. 249 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу 13 жовтня фіксували у таких регіонах:

  • Харківська область — 637 нових випадків;
  • Київ — 422 випадки;
  • Львівська область — 345 нових інфікованих;
  • Дніпропетровська область — 342 хворих;
  • Одеська область — 302 нових заражених.

За 13 жовтня найменше випадків COVID-хвороби виявили у Кіровоградській області — 41.

5 тис. 900 випадків COVID-19 виявили в Україні за добу. Інфографіка: РНБО


5 тис. 900 випадків COVID-19 виявили в Україні за добу. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, станом на 13 жовтня в українських лікарнях перебувала 21 тис. хворих на коронавірус або тих, у яких є підозра на хворобу. Найбільше завантажені COVID-лікарні в Одеській, Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Джерело: Ракурс


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