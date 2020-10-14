Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 5 тыс. 590 человек.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни COVID-19 скончались 107 человек. Всего коронавирус с начала пандемии унес 5 тыс. 229 жизней. Медики за 13 октября фиксировали 6 тыс. 193 подозрений на заражение. Об этом 14 октября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

За последние сутки выздороветь смогли 2 тыс. 137 больных, а общее количество тех, кто поборол коронавирус составляет 118 тыс. 699 человек. Всего с начала пандемии заболели 276 тыс. 177 человек, а сейчас болеют 152 тыс. 249 человек.

Больше всего случаев коронавируса 13 октября фиксировали в таких регионах:

Харьковская область — 637 новых случаев;

Киев — 422 случая;

Львовская область — 345 новых инфицированных;

Днепропетровская область — 342 больных;

Одесская область — 302 новых зараженных.

За 13 октября меньше всего случаев COVID-болезни обнаружили в Кировоградской области — 41.

Напомним, по состоянию на 13 октября в украинских больницах находилась 21 тыс. больных коронавирусом или тех, у которых есть подозрение на болезнь. Больше всего загружены COVID-больницы в Одесской, Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.