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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

Коронавирус в Киеве подкосил более 400 человек, десятки больных госпитализировали (КАРТА)

14 окт 2020, 11:54
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Эпидемия коронавируса в Киеве продолжается, ежесуточно фиксируются сотни новых случаев заражения.

За 13 октября коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 422 человека. С начала эпидемии в Киеве инфицировались 28 тыс. 512 жителей столицы. Умер вчера 21 больной, а с начала эпидемии ушли из жизни 518 киевлян. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Коронавирус подхватили 236 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 153 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет. Также среди больных 14 девочек от 16 дней до 17 лет и 19 мальчиков от восьми месяцев до 17 лет. В больницы госпитализировали 78 пациентов, а остальные лечатся самостоятельно.

Больше всего случаев COVID-19 обнаружили в Деснянском, Оболонском и Дарницком районах — 91, 61 и 59 случаев соответственно.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек, а всего коронавирус преодолели 10 тыс. 299 жителей Киева.


Коронавирус в Киеве. Карта: Виталий Кличко в Телеграм

Напомним, коронавирус в Украине за 13 октября обнаружили у 5 тыс. 590 человек, а от последствий коронавирусной болезни COVID-19 умерли 107 человек. В целом в Украине уже фиксировалось 276 тыс. 177 человек случаев коронавируса.

Источник: Ракурс


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