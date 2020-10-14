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Ракурс
Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Украинские Карпаты засыпало снегом (ФОТО)

14 окт 2020, 12:29
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Погода в украинских Карпатах на Покрову ухудшилась — фиксируются сложные погодные условия.

Температура воздуха в горах опустилась ниже нуля. Кроме того, выпал снег. Об этом 14 октября сообщил Черногорско-горный поисково-спасательный пост в Facebook.

По информации спасателей, сегодня утром на горе Поп Иван Черногорский было облачно, а из-за непогоды видимость была ограничена до 50 м. Ветер фиксировался западный 19−20 м/с. Столбики термометров показывали 4° мороза.

На опубликованной фотографии видно, что горы засыпало снегом.


Снег в Карпатах. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

Напомним, первый снег в украинских Карпатах в 2020 году выпал 27 сентября. В те дни через Карпаты прошел активный циклон и кроме снега на Черногорском хребте фиксировались сильные дожди.

Источник: Ракурс


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