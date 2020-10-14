Александр Пономарив. Фото: hromadske

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Умер Александр Пономарив — доктор филологических наук, профессор кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ученый, посвятивший свою жизнь развитию и защите украинского языка, умер утром 14 октября в возрасте 84 лет. Раньше он болел, имел перелом позвонка. Об этом сообщает «BBC Україна» со ссылкой на жену ученого.

В КНУ Пономарив преподавал более 40 лет, большую часть времени он уделил обучению журналистов на факультете журналистики, который впоследствии превратился в Институт журналистики.

Ученый был заместителем председателя Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко. Также Пономарив входил в комиссию, которая исправляла русифицированный украинский язык.

Вся Украина укараиноязычная, только в одних регионах ее меньше подавляли в имперской России и в Советском Союзе, а в других больше. Значительная часть нашей территории русифицированная, но там живут украинцы: две трети русскоязычного населения — то русифицированные украинцы, — заявлял Пономарив и утверждал, что существует искусственное разделение Украины на украиноязычную и русскоязычную.

Пономарив за свою жизнь написал более 250 научных, научно-популярных и научно-публицистических работ по истории, стилистике и культуре украинского языка. Он также регулярно вел блоги на «BBC Україна», где разъяснял правила словоупотребления.

Напомним, 19 августа на 102-м году жизни скончался многолетний президент Национальной академии наук Украины Борис Патон.