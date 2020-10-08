Санкції проти Росії введуть ще дві країни — у чому причина

Санкції. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n144855-sankciyi-proty-rosiyi-vvedut-sche-dvi-krayiny-u-chomu-prychyna.html

Ракурс

Санкції проти Росії введуть Велика Британія та Нідерланди через отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

На думку урядів цих країн, російська влада є організатором отруєння і повинна понести за це відповідне покарання. Про це повідомив глава британського Міністерства закордонних справ (МЗС) Домінік Рааб і його колега з Нідерландів Стеф Блок на своїх сторінках у Twitter.

Домінік Рааб заявив, що Велика Британія буде співпрацювати зі своїми міжнародними партнерами у рамках санкцій проти російських чиновників, і тих, хто відповідальний за отруєння російського опозиціонера. Також він зазначив, що під санкції підпадуть і ті, хто брав участь у розробці «Новичка».

Тим часом глава МЗС Нідерландів додав, що на сьогодні немає іншого пояснення отруєнню Навального, окрім як пряма участь у ньому російської влади. Тому Нідерланди підтримають санкції проти Росії вже на наступному засіданні Ради Євросоюзу.

Зазначимо, що раніше санкції проти Росії запропонували ввести Німеччина і Франція. Санкції можуть зачепити співробітників російської розвідки. Передумовою для санкцій стали висновки Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), яка виявила у пробах Навального сліди «Новичка».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що отруєння Олексія Навального може обернутися Російській Федерації новими санкціями. Група американських сенаторів вже внесла законопроект про санкції проти РФ в Конгрес. Документом пропонується ввести санкції проти представників російської влади, які причетні до грубого порушення міжнародного права