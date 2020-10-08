Санкции против России введут еще две страны — в чем причина

Санкции. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n144855-sankcii-protiv-rossii-vvedut-esche-dve-strany-v-chem-prichina.html

Ракурс

Санкции против России введут Великобритания и Нидерланды из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального.

По мнению правительства стран, российская власть является организатором отравления, и должна понести за это соответствующее наказание. Об этом сообщил глава британского Министерства иностранных дел (МИД) Доминик Рааб и его коллега из Нидерландов Стеф Блок на своих страницах в Twitter.

Доминик Рааб заявил, что Великобритания будет сотрудничать со своими международными партнерами в рамках санкций против российских чиновников и тех, кто ответственен за отравление российского оппозиционера. Также он отметил, что под санкции подпадут и те, кто участвовал в разработке «Новичка».

Тем временем, глава МИД Нидерландов добавил, что на сегодня нет другого объяснения отравлению Навального, кроме как прямое участие в нем российских властей. Поэтому Нидерланды поддержат санкции против России уже на следующем заседании Совета Евросоюза.

Отметим, что накануне санкции против России предложили ввести Германия и Франция. Санкции могут затронуть сотрудников российской разведки. Подспорьем для санкций стали выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая обнаружила в пробах Навального следы «Новичка».

Напомним, ранее мы сообщали, что отравление Алексея Навального может обернуться Российской Федерации новыми санкциями. Группа американских сенаторов уже внесла законопроект о санкциях против РФ в Конгресс. Документом предлагается ввести санкции против представителей российских властей, которые причастны к грубому нарушению международного права