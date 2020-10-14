В Киеве почтили память погибших защитников. Фото: Фото: Главком

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Владимир Зеленский в День защитника Украины почтил память воинов, которые полегли в боях за независимость Украины.

Глава государства 14 октября возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, Зеленский сегодня побывал в военном лицее имени Ивана Богуна, где лицеисты принимали присягу. Во время своего выступления президент выразил надежду, что режим тишины на Донбассе станет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его сорвать.

Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня. И несмотря на попытки его сорвать, мы имеем надежду, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной, — заявил он.

Глава государства также заверил, что власть сейчас сосредоточена на максимальном развитии украинской армии.

Напомним, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. Официально этот день является выходным.