У Києві вшанували пам'ять загиблих захисників. Фото: Фото: Главком

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Володимир Зеленський у День захисника України ушанував пам’ять воїнів, які полягли у боях за незалежність України.

Глава держави 14 жовтня поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Крім того, Зеленський сьогодні побував у військовому ліцеї імені Івана Богуна, де ліцеїсти складали присягу. Під час свого виступу президент висловив сподівання, що режим тиші на Донбасі стане стабільним та постійним, незважаючи на спроби його зірвати.

Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною, — заявив він.

Глава держави також запевнив, що влада наразі зосереджена на максимальному розвитку української армії.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці. Офіційно цей день є вихідним.