Покрова. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n145103-14-jovtnya-vidmichaietsya-pokrova-ta-den-zahysnyka-ukrayiny.html

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14 жовтня в Україні святкують велике православне свято Покрова Пресвятої Богородиці. Це свято присвячується чудесному явищу Богоматері вірянам. Релігійне свято було встановлене на честь події, що сталася у 910 році в Константинополі.



Під час оточення міста ворогами, жителям залишалося тільки молитися та просити допомоги у Господа. Під час одного з богослужінь над вірянами розкинула своє покривало Божа Матір, збадьоривши тим самим їхній дух і силу, і захистивши від бід. Богородиця своїм Покровом посилає нам всім любов і радість.

Також у цей день святкують День Захисника України. Це свято відзначається в Україні 14 жовтня у день святої Покрови Пресвятої Богородиці водночас з Днем Українського козацтва. З 2015 року є державним святом і неробочим днем.

Свято запровадили у 2014 році у рамках відмови від радянських символів і свят. Президент України Петро Порошенко встановив щорічно 14 жовтня відзначати — День захисника України та скасував святкування День захисника Вітчизни 23 лютого.

Свято встановили задля вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості.

У цей день відбулося:

1066 — битва при Гастінгсі. Військо Вільгельма Завойовника розбило армію короля Гарольда II Ґодвінсона. Після цього Вільгельм став королем Англії і засновником нової династії англійських королів;

1811 — заснування Кубанського козачого хору;

1838 — в трьох львівських церквах отець Микола Устиянович, разом з отцями Маркіяном Шашкевичем та Юліаном Величковським, уперше в Королівстві Галичини та Володимирії виголосив свої проповіді українською мовою;

1942 — Офіційна дата народження Української Повстанської Армії, сформованої протягом 1942 року із розрізнених повстанських загонів бандерівського крила ОУН;

1970 — у Гаазі прийнято Міжнародну конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден, яка набула чинності рівно через рік;

2006 — керівництвом Академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного прийнято в цей день відзначати день видового військового навчального закладу Сухопутних військ.

У цей день народилися:

1687 — Роберт Сімсон, шотландський математик і академік;

1712 — Джордж Гренвіль, британський політик, прем'єр-міністр Великої Британії;

1784 — Фердинанд VII;

1801 — Жозеф Плато, бельгійський фізик і академік

1848 — Байрон Едмунд Волкер, канадський банкір і філантроп;

1884 — Джиммі Конлін, американський актор і співак;

1890 — Дуайт Ейзенхауер, 34-й президент США, командувач військ союзників у Другій світовій війні;

1893 — Ліліан Гіш, американська акторка, співачка, режисер і сценарист;

1893 — Лоїс Ленський, американський автор і ілюстратор;

1913 — Мирон Левицький, український письменник-прозаїк, маляр, графік;

1939 — Ральф Лорен, американський модельєр одягу;

1940 — Лесь Сердюк, український актор театру та кіно, народний артист України;

1952 — Микола Андріанов, радянський гімнаст, семиразовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу;

1958 — Володимир Кучинський, український актор, художній керівник і засновник львівського театру імені Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про перенесення робочих днів на свята у 2021 році. Так, згідно з постановою уряду, українці відпочиватимуть чотири дні поспіль.