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Покрова. Фото: Корреспондент
14 октября отмечается Покрова и День защитника Украиныhttps://racurs.ua/n145103-14-oktyabrya-otmechaetsya-pokrova-i-den-zaschitnika-ukrainy.htmlРакурс
14 октября в Украине празднуют большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящается чудесному явлению Богоматери верующим.
Религиозный праздник был установлен в честь события, произошедшего в 910 году в Константинополе. Во время окружения города врагами, жителям оставалось только молиться и просить помощи у Господа. Во время одного из богослужений над верующими раскинула свое покрывало Божья Матерь, подбодрив тем самым их дух и силу, и защитив от бед.
Также в этот день празднуют День Защитника Украины. Этот праздник отмечается в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. С 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем.
Праздник ввели в 2014 году в рамках отказа от советских символов и праздников. Президент Украины Петр Порошенко постановил ежегодно 14 октября отмечать День защитника Украины и отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.
Праздник ввели для чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа.
В этот день произошло:
- 1066 — битва при Гастингсе. Войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольд II Годвинсон. После этого Вильгельм стал королем Англии и основателем новой династии английских королей;
- 1811 — основание Кубанского казачьего хора;
- 1838 — в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галичины и Владимирии произнес свои проповеди на украинском языке;
- 1942 — Официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года со разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН,
- 1970 — в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившим в силу ровно через год;
- 2006 — руководством Академии сухопутных войск им. Гетьмана Петра Сагайдачного принято в этот день отмечать день видового военного учебного заведения Сухопутных войск.
В этот день родились:
- 1687 — Роберт Симсон, шотландский математик и академик;
- 1712 — Джордж Грэнвиль, британский политик, премьер-министр Великобритании;
- 1784 — Фердинанд VII;
- 1801 — Жозеф Плато, бельгийский физик и академик
- 1848 — Байрон Эдмунд Уолкер, канадский банкир и филантроп;
- 1884 — Джимми Конлин, американский актер и певец;
- 1890 — Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США, командующий войсками союзников во Второй мировой войне;
- 1893 — Лилиан Гиш, американская актриса, певица, режиссер и сценарист;
- 1893 — Лоис Ленский, американский автор и иллюстратор;
- 1913 — Мирон Левицкий, украинский писатель-прозаик, художник, график;
- 1939 — Ральф Лорен, американский модельер одежды
- 1940 — Лесь Сердюк, украинский актер театра и кино, народный артист Украины;
- 1952 — Николай Андрианов, советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира;
- 1958 — Владимир Кучинский, украинский актер, художественный руководитель и основатель львовского театра имени Леся Курбаса, лауреат Шевченковской премии.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.
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