Покрова. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n145103-14-oktyabrya-otmechaetsya-pokrova-i-den-zaschitnika-ukrainy.html

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14 октября в Украине празднуют большой православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник посвящается чудесному явлению Богоматери верующим.

Религиозный праздник был установлен в честь события, произошедшего в 910 году в Константинополе. Во время окружения города врагами, жителям оставалось только молиться и просить помощи у Господа. Во время одного из богослужений над верующими раскинула свое покрывало Божья Матерь, подбодрив тем самым их дух и силу, и защитив от бед.

Также в этот день празднуют День Защитника Украины. Этот праздник отмечается в Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы одновременно с Днем Украинского казачества. С 2015 года является государственным праздником и нерабочим днем.

Праздник ввели в 2014 году в рамках отказа от советских символов и праздников. Президент Украины Петр Порошенко постановил ежегодно 14 октября отмечать День защитника Украины и отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля.

Праздник ввели для чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа.

В этот день произошло:

1066 — битва при Гастингсе. Войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольд II Годвинсон. После этого Вильгельм стал королем Англии и основателем новой династии английских королей;

1811 — основание Кубанского казачьего хора;

1838 — в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галичины и Владимирии произнес свои проповеди на украинском языке;

1942 — Официальная дата рождения Украинской Повстанческой Армии, сформированной в течение 1942 года со разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН,

1970 — в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившим в силу ровно через год;

2006 — руководством Академии сухопутных войск им. Гетьмана Петра Сагайдачного принято в этот день отмечать день видового военного учебного заведения Сухопутных войск.

В этот день родились:

1687 — Роберт Симсон, шотландский математик и академик;

1712 — Джордж Грэнвиль, британский политик, премьер-министр Великобритании;

1784 — Фердинанд VII;

1801 — Жозеф Плато, бельгийский физик и академик

1848 — Байрон Эдмунд Уолкер, канадский банкир и филантроп;

1884 — Джимми Конлин, американский актер и певец;

1890 — Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США, командующий войсками союзников во Второй мировой войне;

1893 — Лилиан Гиш, американская актриса, певица, режиссер и сценарист;

1893 — Лоис Ленский, американский автор и иллюстратор;

1913 — Мирон Левицкий, украинский писатель-прозаик, художник, график;

1939 — Ральф Лорен, американский модельер одежды

1940 — Лесь Сердюк, украинский актер театра и кино, народный артист Украины;

1952 — Николай Андрианов, советский гимнаст, семикратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира;

1958 — Владимир Кучинский, украинский актер, художественный руководитель и основатель львовского театра имени Леся Курбаса, лауреат Шевченковской премии.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочих дней на праздники в 2021 году. Так, согласно постановлению правительства, украинцы будут отдыхать четыре дня подряд.