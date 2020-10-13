Илон Маск. Фото: Hi News

https://racurs.ua/n145102-flag-dlya-pervoy-kolonii-na-marse-vybral-ilon-mask-foto.html

Ракурс

Илон Маск, глава компании SpaceX и Tesla, определился, как будет выглядеть флаг первой марсианской колонии.

Маск избрал в качестве флага фотографию Джона Крауса. Об этом стало известно со страницы Маска в Twitter.

Сообщается, что фотограф выложил свою фотографию с заходом солнца, но впоследствии решил внести коррективы, изменив Солнце на Марс в редакторе. На это изображение наткнулся Маск.

Известный изобретатель заявил, что это изображение должно стать флагом Марса. Отметим, что на картинке по центру размещается яркая Красная планета в окружении оранжево-алого фона, который оттеняет ее.

Пользователи соцсети поддержали Маска, и заявили, что такой флаг оказался им по вкусу. Они одобрительно отозвались о работе фотографа и даже предлагают свои изображения.

Напомним, ранее мы сообщали, что Маск, глава компании Tesla и SpaceX, заявил, что он и его семья не будут делать прививки от СOVID-19. Калифорнийский миллиардер считает, что он и его дети не подвержены заражению коронавирусом. Именно поэтому он отказывается вакцинироваться.