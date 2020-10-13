Флаг для первой колонии на Марсе выбрал Илон Маск (ФОТО)https://racurs.ua/n145102-flag-dlya-pervoy-kolonii-na-marse-vybral-ilon-mask-foto.htmlРакурс
Илон Маск, глава компании SpaceX и Tesla, определился, как будет выглядеть флаг первой марсианской колонии.
Маск избрал в качестве флага фотографию Джона Крауса. Об этом стало известно со страницы Маска в Twitter.
Сообщается, что фотограф выложил свою фотографию с заходом солнца, но впоследствии решил внести коррективы, изменив Солнце на Марс в редакторе. На это изображение наткнулся Маск.
https://t.co/bRCDV202VMpic.twitter.com/hvu9vdOF83— John Kraus (@johnkrausphotos) October 9, 2020
Известный изобретатель заявил, что это изображение должно стать флагом Марса. Отметим, что на картинке по центру размещается яркая Красная планета в окружении оранжево-алого фона, который оттеняет ее.
Пользователи соцсети поддержали Маска, и заявили, что такой флаг оказался им по вкусу. Они одобрительно отозвались о работе фотографа и даже предлагают свои изображения.
Напомним, ранее мы сообщали, что Маск, глава компании Tesla и SpaceX, заявил, что он и его семья не будут делать прививки от СOVID-19. Калифорнийский миллиардер считает, что он и его дети не подвержены заражению коронавирусом. Именно поэтому он отказывается вакцинироваться.