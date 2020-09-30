Илон Маск с семьей не будут делать прививки от COVID-19. Фото: metallurgprom.org

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Илон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, заявил, что он и его семья не будут делать прививки от СOVID-19, когда вакцина станет доступной.

Калифорнийский миллиардер считает, что он и его дети не склонны к заражению коронавирусом. Именно поэтому он отказывается вакцинироваться. Об этом Маск заявил в новом выпуске подкаста от New York Times.

Я не рискую заразиться COVID-19, как и мои дети, — сказал он.

Ранее Маск в своем Twitter писал, что паника из-за пандемии коронавируса преувеличена, поскольку в автомобильных авариях в мире погибает больше людей, чем от «ковида». Также он утверждал, что дети не подвержены инфицированию коронавирусной болезнью, но исследования эпидемиологов опровергают эту информацию.

Также Маск выступал против введения карантина, обвинял власти в нарушении демократии и нарушении конституционных прав, даже называл такие действия «фашистскими».

Напомним, в США уже четвертая компания перешла на третью стадию испытаний вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. В сентябре к трем компаниям присоединилась Johnson&Johnson — производитель санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования.