Ілон Маск із родиною не робитимуть щеплення від COVID-19. Фото: metallurgprom.org

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Ілон Маск, глава компаній Tesla та SpaceX, заявив, що він та його родина не робитимуть щеплення від СOVID-19, коли вакцина стане доступною.

Каліфорнійський мільярдер вважає, що він та його діти не схильні до зараження коронавірусом. Саме тому він відмовляється вакцинуватися. Про це Маск заявив у новому випуску підкасту від New York Times.

Я не ризикую заразитися COVID-19, як і мої діти, — сказав він.

Раніше Маск у своєму Twitter писав, що паніка через пандемію коронавірусу перебільшена, оскільки в автомобільних аваріях у світі гине більше людей, ніж від «ковіду». Також він стверджував, що діти не схильні до інфікування коронавірусною хворобою, але дослідження епідеміологів спростовують цю інформацію.

Також Маск виступав проти запровадження карантину, звинувачував владу в порушенні демократії та порушенні конституційних прав, навіть називав такі дії «фашистськими».

Нагадаємо, у США вже четверта компанія перейшла на третю стадію випробувань вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19. У вересні до трьох компанії приєдналася Johnson&Johnson — виробник санітарно-гігієнічних товарів та медичного обладнання.