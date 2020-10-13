Пробка в Киеве. Фото: пресс-служба полиции

https://racurs.ua/n145101-voorujennyh-inostrannyh-banditov-zaderjala-policiya-v-centre-kieva-obrazovalas-masshtabnaya.html

Ракурс

Масштабная пробка в центре Киева образовалась из-за задержания полицейскими двух злоумышленников. Для задержания иностранных граждан, подозреваемых в преступлении, перекрыли Крещатик.

До этого подозреваемые напали на одного из предпринимателей. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.





По его словам, столичная полиция и «КОРД» поймали с поличным двух преступников-рецидивистов из Грузии, которые напали с оружием на предпринимателя. Задержанными оказались Пипия Ромео 1975 года рождения, и Данелия Гиа Анзорович — 1976 года рождения.





Журналист отметил, что Пипия и Данелия уже не раз совершали преступления на территории Украины, но каждый раз оставались безнаказанными за свои действия.

Пресс-служба полиции сообщила, что во время задержания злоумышленники пытались убежать и протаранили четыре транспортных средства. Впоследствии бойцы «КОРД» применили табельное огнестрельное оружие. От выстрелов никто не пострадал, злоумышленников задержали.

Напомним, ранее мы сообщали, что иностранец с пистолетом и наркотиками разгуливал по улицам Киева.



Наряд патрульной полиции при отработке Голосеевского проспекта заметил человека, который стал нервничать при виде правоохранителей. Подозрительного мужчину остановили и потребовали предъявить документы. Мужчина сознался, что имеет при себе пистолет и наркотики.