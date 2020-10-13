Петр Порошенко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n145100-poroshenko-uspeshno-poborol-koronavirus-video.html

Ракурс

Петр Порошенко, пятый президент Украины, выздоровел от коронавируса и уже завтра вернется к обычному режиму работы.

У лидера фракции «Европейская солидарность» негативный результат тестирования на инфекцию. Об этом он сообщил в своем видеообращении на Facebook.

Порошенко рассказал, что тяжело переносил болезнь и заявил, что никому не пожелает заболеть подобным. Он призвал украинцев придерживаться карантинных ограничений и не пренебрегать ими, поскольку болезнь действительно представляет опасность.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший президент Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Политик планировал лечиться дома не самоизоляции, однако впоследствии его госпитализировали.