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Ракурс
Петр Порошенко. Фото: Фокус

Порошенко успешно поборол коронавирус — видео

13 окт 2020, 18:58
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, выздоровел от коронавируса и уже завтра вернется к обычному режиму работы.

У лидера фракции «Европейская солидарность» негативный результат тестирования на инфекцию. Об этом он сообщил в своем видеообращении на Facebook.

Порошенко рассказал, что тяжело переносил болезнь и заявил, что никому не пожелает заболеть подобным. Он призвал украинцев придерживаться карантинных ограничений и не пренебрегать ими, поскольку болезнь действительно представляет опасность.


Напомним, ранее мы сообщали, что бывший президент Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на COVID-19. Политик планировал лечиться дома не самоизоляции, однако впоследствии его госпитализировали.

Источник: Ракурс


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