Порошенко выписали из больницы — что известно о его состоянии

https://racurs.ua/n145028-poroshenko-vypisali-iz-bolnicy-chto-izvestno-o-ego-sostoyanii.html

Ракурс

Петра Порошенко, который заболел коронавирусной инфекцией, выписали из больницы. Там он пробыл, начиная с 3 октября.

Об этом в понедельник, 12 октября, в Фейсбук сообщила пресс-служба экс-президента.

Сегодня Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось, — отметили в пресс-службе.

Также политсила бывшего главы государства поблагодарила за поддержку, которую выражали сторонники, друзья и коллеги как из Украины, так и из-за рубежа.

Напомним, 7 октября сообщалось, что инфицированному коронавирусом Порошенко стало хуже. У экс-президента диагностировали двустороннее воспаление легких. По словам жены Порошенко, у него ухудшилось состояние крови — она стала очень густой.

Порошенко получил положительный тест на коронавирус 29 сентября. А 3 октября народного депутата госпитализировали в одну из больниц Киева с пневмонией. Коронавирус также подхватила дочь экс-главы государства.