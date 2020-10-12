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Ракурс
Порошенка виписали з лікарні — що відомо про його стан

Порошенка виписали з лікарні — що відомо про його стан

12 жов 2020, 13:15
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Петра Порошенка, котрий захворів на коронавірусну інфекцію, виписали з лікарні. Там він пробув, починаючи з 3 жовтня.

Про це у понеділок, 12 жовтня, у Фейсбук повідомила прес-служба екс-президента.

Сьогодні Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився, — зазначили у прес-службі.

Також політсила колишнього глави держави подякувала за підтримку Порошенка, яка надходила від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону.


Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що інфікованому коронавірусом п’ятому президенту України погіршало. У нього діагностували двостороннє запалення легенів. За словами дружини Порошенка, у нього погіршився стан крові — вона стала дуже густою.

Порошенко отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня. А 3 жовтня народного депутата госпіталізували до однієї з лікарень Києва із пневмонією. Коронавірус також підхопила донька екс-президента.

Джерело: Ракурс


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