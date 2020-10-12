Порошенка виписали з лікарні — що відомо про його стан

https://racurs.ua/ua/n145028-poroshenka-vypysaly-z-likarni-scho-vidomo-pro-yogo-stan.html

Ракурс

Петра Порошенка, котрий захворів на коронавірусну інфекцію, виписали з лікарні. Там він пробув, починаючи з 3 жовтня.

Про це у понеділок, 12 жовтня, у Фейсбук повідомила прес-служба екс-президента.

Сьогодні Порошенка виписали з лікарні, оскільки його стан здоров’я покращився, — зазначили у прес-службі.

Також політсила колишнього глави держави подякувала за підтримку Порошенка, яка надходила від прихильників, друзів та колег як з України, так і з-за кордону.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що інфікованому коронавірусом п’ятому президенту України погіршало. У нього діагностували двостороннє запалення легенів. За словами дружини Порошенка, у нього погіршився стан крові — вона стала дуже густою.

Порошенко отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня. А 3 жовтня народного депутата госпіталізували до однієї з лікарень Києва із пневмонією. Коронавірус також підхопила донька екс-президента.