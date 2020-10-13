Повышение минимальной зарплаты в Украине могут отложить, фото: art-textil.ru

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Повышение минимальной зарплаты до 6 тыс. 500 грн предлагает отсрочить глава парламентского комитета по финансовой и налоговой политике, член фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев.

Сейчас запланировано повысить «минималку» до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года и до 6,5 тыс. грн с 1 июля 2021 года. По мнению Гетманцева, последнее повышение следует отложить до 1 декабря 2021 года. Об этом он заявил в интервью ТСН.

Тогда, мне кажется, что мы бы нормально прошли этот год. Ведь это меньше влиять и на инфляцию, и на налоговое давление на бизнес, — отметил Гетманцев.

Он также отметил, что не нужно переоценивать потери бюджета от повышения «минималки», поскольку средства, которые идут на выплату зарплат бюджетникам, компенсируются поступлениями налогов.

Вместе с тем нельзя отрицать дополнительную нагрузку на бизнес, на фонд оплаты труда. Действительно, повышая заработные платы мы можем получить тенизацию зарплат, когда людей будут переводить на полставки и т. д., — добавил он.



Поэтому, по мнению Гетманцева, в настоящее время оптимальной суммой для повышения минимальной зарплаты являются 6 тыс. грн.

Напомним, в середине сентября министр финансов Сергей Марченко, представляя проект бюджета на 2021 год, назвал запланированное двухэтапное повышение минимальных зарплат «реалистичным».