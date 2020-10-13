Підвищення мінімальної зарплати в Україні можуть відкласти, фото: art-textil.ru

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Підвищення мінімальної зарплати до 6 тис. 500 грн пропонує відтермінувати голова парламентського комітету з фінансової та податкової політики, член фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев.

Наразі заплановано підвищити «мінімалку» до 6 тис. грн з 1 січня 2021 року та до 6,5 тис. грн з 1 липня 2021 року. На думку Гетманцева, останнє підвищення слід відтермінувати до 1 грудня 2021 року. Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

Тоді, мені здається, що ми б нормально пройшли цей рік. Адже це менше впливатиме і на інфляцію, і на податковий тиск на бізнес, — зазначив Гетманцев.

Він також зазначив, що не потрібно переоцінювати втрати бюджету від підвищення «мінімалки», оскільки кошти, які йдуть на виплату зарплат бюджетникам, компенсуються надходженнями податків.

Водночас не можна заперечувати додаткове навантаження на бізнес, на фонд оплати праці. Дійсно, підвищуючи заробітні плати ми можемо отримати тінізацію зарплат, коли людей будуть переводити на півставки тощо, — додав він.



Тому, на думку Гетманцева, наразі оптимальною сумою для підвищення мінімальної зарплати є 6 тис. грн.

Нагадаємо, в середині вересня міністр фінансів Сергій Марченко, презентуючи проект бюджету на 2021 рік, назвав заплановане двоетапне підвищення мінімальних зарплат «реалістичним».