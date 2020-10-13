«Морські поїзди» з економною витратою палива створять в США

"Морські поїзди". Фото: Naked science

https://racurs.ua/ua/n145098-morski-poyizdy-z-ekonomnou-vytratou-palyva-stvoryat-v-ssha.html

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«Морські поїзди» для мінімізації людського фактора при постачанні продуктів на віддалені військово-морських баз створять в США.

Сума угоди на перший етап робіт склала майже 9,5 млн дол. Про це повідомляє Naked science.

Кораблебудівна компанія Gibbs & Cox отримала від Управління перспективних дослідницьких проектів Міністерства оборони США контракт на розробку системи «морських поїздів».

Повідомляється, що «морські поїзди» — це конвої безпілотних суден далекого прямування для постачання армії. Вони будуть рухатися без фізичних з'єднань між собою. Завдяки такому принципу витрати палива значно знизяться завдяки зниженню гідродинамічного опору.

Відтепер інженери компанії мають створити прототип роботизованої платформи середнього класу для трансокеанічних переходів. Завдяки цій системі людський фактор при постачанні баз буде мінімізований.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Збройні сили США отримають спеціальні датчики, які дозволять стежити за місцеперебуванням військовослужбовців.

Компанія Robotics Research поставить армії США датчики стеження, які будуть розміщуватися на солдатах. Трекери Warlock надійдуть у чотири бойові бригади вже у 2020 році. Пристрої інтегрують у систему управління особовим складом, щоб у командира була повна інформація про місцеперебування своїх підлеглих в режимі реального часу.