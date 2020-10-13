Коронавірус зірвав приїзд Роналду до Києва

Роналду. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n145097-koronavirus-zirvav-pryyizd-ronaldu-do-kyieva.html

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Кріштіану Роналду, легендарний португальський футболіст, захворів на коронавірус. Через хворобу футболіст «Ювентуса» не візьме участь у матчі з «Динамо».

Наразі футболіст відсторонений від роботи у національній збірній Португалії. Про це повідомляє видання Mirror.

У Федерації футболу Португалії заявили, що 35-річний гравець перебуває у нормальному стані, симптомів хвороби поки немає. Решта футболістів також здали повторні тести — у всіх негативні результати.

Виявлена ​​інфекція у футболіста ставить під питання участь Кріштіану Роналду у першому матчі Ліги чемпіонів у цьому сезоні проти українського «Динамо». Наразі протистояння заплановане на 20 жовтня та відбудеться на НСК «Олімпійський».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ліонель Мессі, нападник збірної Аргентини та «Барселони», заявив про бажання покинути клуб із Каталонії. Таке рішення багаторазовий володар Золотого м’яча ухвалив після розмови з новоспеченим головним тренером «Барселони» Рональдом Куманом.