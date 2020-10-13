Одноклубники забили до смерті африканського футболіста за помилку у матчі

Одноклубники забили до смерті африканського футболіста. Фото: vera.vesti.ru

https://racurs.ua/ua/n145084-odnoklubnyky-zabyly-do-smerti-afrykanskogo-futbolista-za-pomylku-u-matchi.html

Ракурс

Футбольний матч у Північній Уганді між двома місцевими командами завершився загибеллю футболіста. 22-річного захисника Черчілля Овачі забили до смерті одноклубники.

Причиною розправи стала помилка на полі, через яку під час товариського матчу команді забили гол. Про це пише Daily Monitor.

Зазначається, що загиблий грав на позиції центрального захисника. Через помилку під час матчу одноклубники накинулися на Овачі і побили його. Однак суддям все ж вдалося вгамувати бійку.

Після матчу конфлікт продовжився в роздягальні. Овачі штовхнув одного зі своїх кривдників, коли той сидів на велосипеді. Під час бійки Овачі знепритомнів. Гравця доставили в лікарню, де він помер через кілька годин.

Нагадаємо, що в центрі Львова сталася масова бійка близько ста футбольних фанатів з України, Франції та Німеччини. До місцевого відділку поліції доставили 12 учасників бійки, більшість з них — іноземці.