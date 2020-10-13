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Одноклубники избили до смерти африканского футболиста. Фото: vera.vesti.ru
Одноклубники избили до смерти африканского футболиста из-за ошибки в матчеhttps://racurs.ua/n145084-odnoklubniki-izbili-do-smerti-afrikanskogo-futbolista-iz-za-oshibki-v-matche.htmlРакурс
Футбольный матч в Северной Уганде между двумя местными командами завершился гибелью футболиста. 22-летнего защитника Черчилля Овачи избили до смерти одноклубники.
Причиной расправы стала ошибка на поле, из-за которой во время товарищеского матча команда пропустила гол. Об этом пишет Daily Monitor.
Отмечается, что погибший играл на позиции центрального защитника. Из-за ошибки во время матча одноклубники набросились на Овачи и избили его. Однако судьям все же удалось утихомирить драку.
После матча конфликт продолжился в раздевалке. Овачи толкнул одного из своих обидчиков, когда тот сидел на велосипеде. Во время драки Овачи потерял сознание. Игрока доставили в больницу, где он скончался через несколько часов.
Напомним, что в центре Львова произошла массовая драка около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. В местный участок полиции доставили 12 участников драки, большинство из них — иностранцы.
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