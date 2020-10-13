Одноклубники избили до смерти африканского футболиста. Фото: vera.vesti.ru

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Ракурс

Футбольный матч в Северной Уганде между двумя местными командами завершился гибелью футболиста. 22-летнего защитника Черчилля Овачи избили до смерти одноклубники.

Причиной расправы стала ошибка на поле, из-за которой во время товарищеского матча команда пропустила гол. Об этом пишет Daily Monitor.

Отмечается, что погибший играл на позиции центрального защитника. Из-за ошибки во время матча одноклубники набросились на Овачи и избили его. Однако судьям все же удалось утихомирить драку.

После матча конфликт продолжился в раздевалке. Овачи толкнул одного из своих обидчиков, когда тот сидел на велосипеде. Во время драки Овачи потерял сознание. Игрока доставили в больницу, где он скончался через несколько часов.

Напомним, что в центре Львова произошла массовая драка около ста футбольных фанатов из Украины, Франции и Германии. В местный участок полиции доставили 12 участников драки, большинство из них — иностранцы.