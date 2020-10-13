ВСП отстранил главу Харьковского окружного админсуда — названа причина

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Председателя Харьковского окружного админсуда отстранили от осуществления правосудия. Такое решение 13 октября по ходатайству Офиса генпрокурора принял Высший совет правосудия.

У Венедиктовой напомнили, что глава суда подозревается в предоставлении неправомерной выгоды другому судье (ч. 3 ст. 369 УК Украины). Срок действия отстранения — до 22 ноября.

Известно, что глава местного суда пыталась оказать давление на коллегу-судью, а затем совершила попытку дать ему взятку за принятие решения в пользу частной компании в земельном споре. 21 сентября ее поймали «на горячем» детективы НАБУ совместно с CБУ сразу после передачи неправомерной выгоды. Для того, чтобы судья вынес «правильное» решение, подозреваемая передала 3 тыс. долл.

Напомним, 8 октября Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и избрал главе Харьковского окружного админсуда меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемая должна воздерживаться от общения со свидетелем и сдать свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины. Срок действия меры пресечения — до 22 ноября включительно.