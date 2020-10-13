ВРП усунула голову Харківського окружного адмінсуду — названо причину

https://racurs.ua/ua/n145085-vrp-usunula-golovu-harkivskogo-okrujnogo-adminsudu-nazvano-prychynu.html

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Голову Харківського окружного адмінсуду відсторонено від здійснення правосуддя. Таке рішення 13 жовтня за клопотанням Офісу генпрокурора ухвалила Вища рада правосуддя.

У Венедіктової нагадали, що очільниця суду підозрюється у наданні неправомірної вигоди судді (ч. 3 ст. 369 КК України). Термін дії відсторонення — до 22 листопада.

Відомо, що голова місцевого суду намагалася чинити тиск на колегу-суддю, а згодом спробувала дати йому хабар за ухвалення рішення на користь приватної компанії щодо земельного питання. 21 вересня її спіймали «на гарячому» детективи НАБУ спільно з CБУ одразу після передачі неправомірної вигоди. Для того, щоб суддя виніс «правильне» рішення підозрювана передала 3 тис. дол.

Нагадаємо, 8 жовтня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора й обрав голові Харківського окружного адмінсуду запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. Підозрювана має утримуватися від спілкування зі свідком та здати свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії запобіжного заходу — до 22 листопада включно.