Володимир Зеленський, фото: «Реал»

https://racurs.ua/ua/n145096-tymoshenko-zaproponuvala-zelenskomu-svoyi-p-yat-zapytan-dlya-opytuvannya.html

Ракурс

Місцеві вибори 25 жовтня можуть супроводжуватися опитуванням громадян щодо п’яти питань, ініціативу проведення якого президент України Володимир Зеленський висунув сьогодні, 13 жовтня. Які це саме будуть питання, Зеленський поки не повідомив.

Юлія Тимошенко, лідер парламентської політсили «Батьківщина», коментуючи цю ініціативу, запропонувала Зеленському свій перелік з п’яти питань, які «дійсно хвилюють людей». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому у Фейсбуці Тимошенко.

Тимошенко пропонує такі питання:

Чи підтримуєте ви розпродаж української землі?

Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу?

Чи вірите ви, що прийде весна, якою будуть саджати?

Чи підтримуєте ви курс президента на розпродаж країни та запровадження зовнішнього управління?

Чи вважаєте ви, що президент не виконав жодної обіцянки і має піти?

25-го жовтня в Україні дійсно відбудеться референдум. Це буде референдум про недовіру президенту та його владі, — переконана лідер «Батьківщини».

Також ініціативу Зеленського прокоментували в «Європейській солідарності».

На думку голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, в такий спосіб Зеленський намагається перемкнути на себе увагу суспільства від партії «Слуга народу», щоб «врятувати пікіруючий рейтинг» цієї політсили.

Також, на думку Ганущина, в такий спосіб Зеленський намагається «побрататися» з ОПЗЖ.

Політик прогнозує, що серед переліку питань цього опитування будуть ті, які стосуються таких тем:

амністія/примирення/тема місцевих виборів на Донбасі;

двопалатний парламент/скорочення кількості нардепів;

мова, статус, застосування.

Нагадаємо, ініціативу Зеленського також прокоментували експерти громадської організації «Опора» та Комітету виборців України.