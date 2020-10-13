Владимир Зеленский, фото: «Реал»

https://racurs.ua/n145096-timoshenko-predlojila-zelenskomu-svoi-pyat-voprosov.html

Ракурс

Местные выборы 25 октября могут сопровождаться опросом граждан по пяти вопросам, инициативу проведения которого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул сегодня, 13 октября. Какие это именно будут вопросы, Зеленский пока не сообщил.

Юлия Тимошенко, лидер парламентской политсилы «Батькивщина», комментируя эту инициативу, предложила Зеленскому свой перечень из пяти вопросов, которые «действительно волнуют людей». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Фейсбуке Тимошенко.

Тимошенко предлагает следующие вопросы:

Поддерживаете ли вы распродажу украинской земли?

Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?

Верите ли вы, что придет весна, в которую будут сажать?

Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введение внешнего управления?

Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?

25-го октября в Украине действительно состоится референдум. Это будет референдум о недоверии президенту и его власти, — убеждена лидер «Батькивщины».

Также инициативу Зеленского прокомментировали в «Европейской солидарности».

По мнению главы Львовского областного совета Александра Ганущина, таким образом Зеленский пытается переключить на себя внимание общества от партии «Слуга народа», чтобы «спасти пикирующий рейтинг» этой политсилы.

Также, по мнению Ганущина, таким образом Зеленский пытается «побрататься» с ОПЗЖ.

Политик прогнозирует, что среди перечня вопросов этого опроса будут те, которые касаются таких тем:

амнистия/примирение/тема местных выборов на Донбассе;

двухпалатный парламент/сокращение количества нардепов;

язык, статус, применение.

Напомним, инициативу Зеленского также прокомментировали эксперты общественной организации «Опора» и Комитета избирателей Украины.