Заменить скандального Фокина в Трехсторонней контактной группе может Ярош

Дмитрий Ярош. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n145095-zamenit-skandalnogo-fokina-v-trehstoronney-kontaktnoy-gruppe-mojet-yarosh.html

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Дмитрий Ярош, экс-лидер «Правого сектора», может возглавить делегацию для переговоров по Донбассу вместо Витольда Фокина, который был со скандалом уволен с должности.

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Яна Зинкевич зарегистрировала соответствующую петицию на сайте президента. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В тексте петиции автор подчеркивает важность переговорного процесса в рамках минских договоренностей, и добавляет, что сейчас переговоры зашли в тупик.

По ее мнению, такое торможение процесса вызвано нежеланием России устанавливать мир в Донбассе. В то же время автор считает, что авторитет Яроша как воина-защитника усилит украинскую позицию в переговорном процессе и «поставит на место» страну-агрессора.

Соответствующая петиция была зарегистрирована 13 октября и уже набрала голоса 1 тыс. 237 человек. Для рассмотрения президентом петиция должна в течение 92 дней набрать 25 тыс. голосов.

Как известно, Ярош уже предлагал свою кандидатуру на должность главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Он заявлял, что переговоры с Россией должны проходить с позиции силы, а не «немощности и предательства». Также он добавил, что мир должен быть установлен украинской победой, а не капитуляцией.

Напомним, ранее мы сообщали, что первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ Фокин стал 18 августа 2020 года. С тех пор он отличился несколькими резонансными заявлениями, которые фактически поддерживают российскую позицию по конфликту на Донбассе.

Фокин из-за своих заявлений был включен в список «Миротворца» — неправительственной организации, занимающейся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины. 30 сентября Зеленский уволил Фокина из ТКГ.