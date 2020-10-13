Замінити скандального Фокіна у Тристоронній контактній групі може Ярош

Дмитро Ярош. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n145095-zaminyty-skandalnogo-fokina-u-trystoronniy-kontaktniy-grupi-moje-yarosh.html

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Дмитро Ярош, екслідер «Правого сектора», може очолити делегацію для переговорів щодо Донбасу замість Вітольда Фокіна, який був зі скандалом звільнений з посади.

Депутат від фракції «Європейська солідарність» Яна Зінкевич зареєструвала відповідну петицію на сайті президента. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

У тексті петиції автор наголошує на важливості переговорного процесу у рамках мінських домовленостей, та додає, що наразі переговори зайшли у глухий кут.

На її думку, таке гальмування процесу викликане небажанням Росії встановлювати мир на Донбасі. Натомість автор вважає, що авторитет Яроша як воїна-захисника посилить українську позицію у перемовному процесі та «поставить на місце» країну-агресора.

Відповідна петиція була зареєстрована 13 жовтня та вже голоси 1 тис. 237 осіб. Для розгляду президентом петиція має протягом 92 днів набрати 25 тис. голосів.

Як відомо, Ярош вже самостійно пропонував свою кандидатуру на посаду глави української делегації у Тристоронній контактній групі. Він заявляв, що переговори з Росією мають проходити з позиції сили, а не «немічності та зради». Також він додав, що мир повинен пройти через українську перемогу, а не капітуляцію.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що першим заступником глави української делегації в ТКГ Фокін став 18 серпня 2020 року. З того часу він відзначився кількома резонансними заявами, які фактично підтримують російську позицію щодо конфлікту на Донбасі.

Фокін через свої заяви, зокрема, був включений до списку «Миротворця» — неурядової організації, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України. 30 вересня Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ.