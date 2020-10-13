На заході України 14 жовтня дощитиме

https://racurs.ua/ua/n145094-doschi-na-zahodi-ta-mokryy-snig-u-gorah-pogoda-v-ukrayini-na-14-jovtnya-karta.html

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Погода в Україні 14 жовтня очікується без опадів у більшості регіонів.

Лише у західній частині країни та на Одещині очікуються дощі (місцями значні), подекуди з грозами та поривами вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

В горах очікується мокрий сніг.

Погода в Києві 14 жовтня очікується без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 11−13°, вдень — піднімуться до 17−19°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові протягом наступної доби буде дощовою. Вночі температура повітря становитиме 7−9°, вдень — 10−12°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі очікується з дощем вночі та без опадів вдень. Термометри вночі покажуть 12−14°, вдень — 18−20°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі протягом наступної доби буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря 11−13° вночі та 22−24° вдень. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові також очікується без опадів. Вночі температура становитиме 11−13°, вдень повітря прогріється до 22−24°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 14 жовтня буде дощовою, можливі грози. Вночі очікується температура повітря 7−9°, вдень — 10−12°. Вітер південно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 14 жовтня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.