Програму видачі «золотих паспортів» скасували на Кіпрі

https://racurs.ua/ua/n145089-programu-vydachi-zolotyh-pasportiv-skasuvaly-na-kipri.html

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Золоті паспорти" в обмін на інвестиції більше не будуть видавати на Кіпрі. Це сталося після низки скандалів за результатами розслідувань ЗМІ.

Програма діяла з 2014 року. Відповідне рішення ухвалив уряд Кіпру, пише місцеве видання CNA. Таку пропозицію внесли міністри фінансів і внутрішніх справ. Програму вирішили закрити, за словами представника уряду, через постійну слабкість і зловживання нею.

Згідно з ухваленим рішенням, видача «золотих паспортів» завершиться 1 листопада. Нагадаємо, що у серпні цього року ЗМІ опублікували так звані The Cyprus Рapers — 1 тис. 400 документів, що підтверджують факти отримання кіпрського громадянства особами, нібито пов’язаними з криміналітетом.

По тому уряд Кіпру визнав, що законодавство про громадянство має вади, але все ж не дозволяє отримувати громадянство особам з кримінальним минулим. Відповідно до державної програми, громадянство Кіпру може отримати будь-який інвестор, який вкладає в економіку Кіпру не менше 2,5 млн дол.

З початку її дії з 2013 року, іноземці інвестували через програму 8 млрд дол. 8 жовтня влада Кіпру позбавила громадянства сімох осіб із «зони ризику».