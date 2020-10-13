Пожежі на Луганщині. Фото: прес-служба ДСНС

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Кабінет міністрів України виділив кошти на компенсацію постраждалим від масштабних пожеж, які накрили Луганщину та стали причиною загоряння населених пунктів.

Луганська обласна державна адміністрація отримає 185 млн грн для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання сьогодні, 13 жовтня.

Згідно з рішенням Кабміну, за кожного загиблого сім’я отримає 200 тис. компенсації. Ще 50 тис. грн дістане кожен постраждалий, який отримав тяжкі травми під час пожежі. Травми середньої тяжкості будуть компенсовані 30 тис. грн. За травми легкої тяжкості Кабмін надасть 20 тис. грн компенсації.

Також власникам житлових будинків, які повністю зруйновані унаслідок пожежі, виплатять 300 тис. грн на сім’ю. Натомість сім’ям, чиї будинки потребують капітального ремонту, виділять 50 тис. грн на родину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лісові пожежі на Луганщині впродовж кількох тижнів намагалися приборкати вогнеборці, однак спека та сильні пориви вітру перешкоджали їхнім зусиллям. Причиною пожежі стали обстріли окупантів.